РФС предложил клубам проект реформы с отменой лимита на легионеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) проект реформ российского футбола, в одном из пунктов которого предлагается отменить лимит на легионеров.

Как передает издание Daily Storm со ссылкой на источник, клубы элитного дивизиона чемпионата России получили письма от РФС, который помимо отказа от ограничения количества иностранных игроков в командах, предлагал предъявить для них новые качественные требования.

В письмах Российского футбольного союза также говорилось о намерениях ввести правило, согласно которому расходы на выплату заработной платы игрокам не могут составлять больше 85 процентов от бюджета клубов. По данным источника, на данный момент РФС хочет понять позицию клубов. Все изменения, скорее всего, вступят в силу со следующего сезона.

Напомним, на сегодняшний день, в РПЛ действует лимит на легионеров. Согласно введенным правилам, клуб не может внести в заявку на сезон более восьми иностранных футболистов.