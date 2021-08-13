Ливни не повлияли на круизные рейсы по Черному морю Фото: Андрей АБРАМОВ

Несмотря на непогоду и сильные ливни круизы по Черному морю продолжаются, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

- Из-за непогоды и необычайных ливней, обрушившихся на Черноморское побережье России, в некоторых городах власти ввели режим ЧС. Однако круизные лайнеры продолжают свои заранее запланированные рейсы по Черному морю, - говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Так, например, лайнер "Мустай Карим" судоходной компании "Водоходъ", который вышел в первый в 2021 году морской круиз 11 августа из Ростова-на-Дону, должен прибыть 13 августа в Ейск. затем в рамках расписания судно прибудет в порт Кавказ и Крымский мост, а уже 15 августа лайнер прибудет в Новороссийск. Еще два дня по плану круиза, 16 и 17 августа, "Мустай Карим" проведет в Анапе.