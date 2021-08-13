В Москве горит доходный дом Афремова 1906 года постройки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 13 августа произошел пожар в межэтажных перекрытиях в доме 1906 года постройки на Садовой-Спасской улице в Москве. Это здание - доходный дом Ф. И. Афремова.

- Деревянные межэтажные перекрытия загорелись в жилом доме по адресу: Садовая-Спасская, 19/1 на площади около 100 квадратных метров. Жильцов одного из подъездов эвакуировали, - рассказала ТАСС источник в экстренных службах.

На данный момент огонь уже потушили, сейчас идет проливка здания.

Это здание является памятником архитектуры и одной из первых высоток начала 20 века в российской столице. В советское время в доме была опытно-конструкторская организация "Группа изучения реактивного движения", специалисты которой занимались разработкой ракет под руководством Сергея Королева.

Несколько нет назад в Москве произошел пожар в старинном жилом доме, стоящем в центре. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. Пожар в "звездном доме" на Никитском бульваре в Москве обернулся трагедией, тогда погибли семь человек.