Сенатор Пушков: К 2040-2045 году США станут страной белого меньшинства Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что уже спустя несколько десятилетий Соединенные Штаты станут страной, где представители белого будут в меньшинстве.

По его мнению, власти государства открывает двери для все новых эмигрантов и не задумывается о последствиях.

- К 2040-2045 году США станут страной белого меньшинства. Об этом говорят все демографические и социологические тенденции. Американская либеральная англо-саксонская элита, с маниакальным упорством разрушающая этнический стержень страны, открывает двери для все новых эмигрантов и подыгрывает агрессивно и даже расистски настроенной части афроамериканцев. При этом она не задумывается о последствиях, считая, что ничего по сути не изменится. ... Все уже меняется, - написал сенатор у себя в Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Америке за последние 230 лет (впервые с начала проведения переписей в США в 1790 году) сократилось общее число американцев, которые считают себя представителями белой расы. По итогам переписи 2020 года численность белого населения сократилось до 204,3 миллиона человек, когда в 2010 году эта цифра равнялась 223,6 миллиона человек. Это значит, что за все время сокращение представителей белого населения составило 8,6%.