Британия готова задействовать самолеты ВВС для эвакуации граждан из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритания готовы при необходимости задействовать самолеты Королевских ВВС для эвакуации своих граждан из Афганистана. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Соединенного Королевства.

- В связи с последними событиями в Афганистане премьер-министр страны дал согласие на то, чтобы британские военные поддержали ... вывоз наших граждан из страны, в том числе с использованием самолетов Королевских ВВС, если такая необходимость возникнет, - говорится в документе военного ведомства.

Уже известно, что в ближайшие дни британские власти намерены эвакуировать большую часть сотрудников своего посольства, а также ожидающих отправки в королевство граждан Афганистана, которые помогали британским военным, участвовавшим в миссии НАТО в стране.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес. что заявил, что западные страны могут вернуть свои воинский контингент в Афганистан при усилении в исламской республике позиций террористической группировки "Аль-Каида"*. По его мнению, если движение "Талибан"* начнет сотрудничать с "Аль-Каидой"*, то это приведет к нападениям на страны Запада, а также другие государства.

Как писал сайт kp.ru, генсек ООН Антониу Гуттереш призвал "Талибан"* остановить наступление в Афганистане, отметив, что захват власти военным путем приведет к полной изоляции страны и гражданской войне.

*Запрещенная в России террористическая организация