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Здоровье14 августа 2021 1:24

Число психических расстройств среди подростков выросло в два раза за время пандемии

Результаты исследований показали, что каждый четвертый молодой человек в мире испытывает клинически повышенные симптомы депрессии
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Во время пандемии коронавирусной инфекции в мире показатель психических расстройств среди детей и подростков вырос в два раза. Об этом говорится в опубликованных результатах исследования в рецензируемом медицинском журнале JAMA Pediatrics.

Согласно итогам анализа, каждый четвертый молодой человек в мире имеет повышенные симптомы депрессии.

- Обобщенные оценки, полученные в первый год пандемии коронавируса, показали, что каждый четвертый молодой человек в мире испытывает клинически повышенные симптомы депрессии, а каждый пятый - клинически повышенные симптомы тревоги. Эти объединенные оценки ... свидетельствуют о повышении уровня допандемических показателей вдвое, - говорится в материале.