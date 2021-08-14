В России православные отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В России 14 августа 2021 года православные отмечают Медовый Спас, который совпадает с началом Успенского поста. Считалось, что именно к этому числу мед в ульях созревает до полной готовности и его можно собирать.

Для верующих праздник Успения Пресвятой Богородицы предваряется постом, напоминая о дне кончины Марии, матери Христа. Важно понимать, что в данном случае празднуется, конечно, не само событие смерти, а момент перехода от земной жизни к жизни вечной, небесной. Считается, что Богородица своими молитвами ходатайствует перед Богом за людей.

Обычно именно с Медового спаса у православных начинается Успенский пост, который продлится до одного из главных памятных дат христиан - Успения Пресвятой Богородицы. Он считается строгим постом, во время которого верующим нужно исключить из своего привычного рациона продукты животного происхождения, уточняет "Пятый канал". Что касается пищи растительного происхождения, то ее рекомендовано есть в этот период без термической обработки, то есть в свежем или сушеном виде, отмечают "Известия".

Сам праздник Успения Пресвятой Богородицы в православии отмечают 28 августа. Это один из четырех многодневных постов в году, который длится две недели.