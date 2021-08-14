Mysl Polska: Польша проиграла в борьбе с "Северным потоком – 2" из-за предательства США

Соглашение между Вашингтоном и Берлином о завершении строительства газопровода "Северный поток - 2" стало очередным "предательством союзников", считает независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк, мнение которого опубликовано в статье польского издания Mysl Polska.

По мнению автора, договоренности США и Германии вызвали огромное разочарование в Польше и на Украине.

- Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему (трубопроводу), что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе, — считает Щенсняк.