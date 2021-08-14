Юристы объяснили россиянам, почему неиспользованный отпуск не "сгорает"

Юристы рассказали россиянам о правах на отпуск, а также объяснили, существуют ли риски, что он "сгорит" и человек останется без отдыха.

По словам заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук Ивана Соловьева, согласно 122 статье Трудового кодекса РФ, оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Такое право есть у гражданина после шести месяцев непрерывной работы. При этом человек имеет возможность разбить отпуск на несколько частей, каждая из которых будет не менее двух недель.

- По согласованию с работником, отпуск может быть перенесен на следующий год. Но не более. Если трудовая инспекция или прокуратура выявит факт не предоставления отпуска работнику на протяжении более двух лет, то это может стать основанием для привлечения организации или ее должностного лица к административной ответственности, - объяснил юрист "Российской газете".

Также он добавил, что понятия, как "сгоревшие" дни отпуска не существует. Но обычно работодатели не особо любят, когда работников накапливают отпуска.