Посол Антонов: Россию обвиняют "во всех бедах Америки" Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пытаются во всех своих бедах обвинить российскую сторону. Причем теперь это происходит так, что Штаты "все проблемы сваливают в одну кучу". Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке.

По его мнению, новый виток спекуляций на тему "российского вмешательства" даже не вызывает удивления. В частности, авторы обвинений не в состоянии привести ни доказательств, ни даже фактов - они излагают лишь домыслы, чтобы, по мнению дипломата, "поддержать в стране высокий градус русофобии".

- Ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего "врага," которого можно обвинить во всех бедах Америки. В этих случаях вновь называют нашу страну. Нам приписывают стремление "вбить клин" в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию, - говорится в сообщении ведомства.

При этом Антонов заверил, что у РФ позиция по этому вопросу неизменна: Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.