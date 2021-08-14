Последние новости на утро 14 августа 2021: В США обвинили Россию в дезинформации о происхождении COVID-19

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 14 августа 2021 года.

Министерство внутренней безопасности США выступило с утверждением, что СМИ, якобы связанные с властями России, Китая и Ирана, распространяют заведомо ложные данные о новом коронавирусе и существующих вакцинах от вируса. В документе также приводятся оценки относительно имеющихся для Америки угроз в террористической сфере, где говорится, что "государства из числа противников (США) активизировали попытки посеять разногласия". Однако при этом в заявлении ведомства не приводятся никаких доказательств этой версии.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пытаются во всех своих бедах обвинить Россию. По его мнению, Штаты "все проблемы сваливают в одну кучу", даже не приводя доказательств или фактов, излагая лишь домыслы. Такой метод, по мнению дипломата, Америка использует, чтобы "поддержать в стране высокий градус русофобии".

В МВД России хотят внести изменения в экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на водительские права. Предполагается, что это поможет будущим водителям в создании осознанного понимания безопасных действий при управлении транспортом при различных дорожных ситуациях. Таким образом ведомство пытается сместить акцент с "заучивания" правил.

В России 14 августа 2021 года православные отмечают Медовый Спас, который совпадает с началом Успенского поста. Для верующих праздник Успения Пресвятой Богородицы служит напоминанием о дне кончины Марии, матери Христа и ее переходе в вечную жизнь.

Спасатели МЧС обнаружили несколько тел в камчатском Курильском озере, где накануне потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами. Также специалисты нашли корпус вертолёта в 500 метрах от берега на глубине 110 метров.

Польша и Украина пребывают в "шоковом синдроме" из-за соглашения между Вашингтоном и Берлином. В Польше сочли завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" очередным "предательством союзников". Также противостояние строительству газопровода назвали болезненным проигрышем.

Специалисты норвежской консалтинговой компании Rystad Energy предсказали России выход на рекордный уровень добычи нефти и газового конденсата летом 2022 года. А выход на пиковые показатели эксперты спрогнозировали на 2023 год.

Синоптик Евгений Тишковец заявил об изменении климата и анонсировал сроки начала новой климатической эпохи - так называемый межледниковый и ледниковый период. Он считает, что этот процесс начнется в России после 2035 года.

Во время пандемии коронавируса в мире показатель психических расстройств среди детей и подростков вырос в два раза. Оказалось, что каждый четвертый молодой человек в мире имеет повышенные симптомы депрессии, а каждый пятый - симптомы тревоги.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что к 2040-2045 годам США станут страной, где представители белого населения будут в меньшинстве. Он связал это с тем, что власти государства открывает двери для все новых эмигрантов и не задумывается о последствиях.