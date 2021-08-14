DM: Празднование юбилея Обамы спровоцировало рост заражений COVID-19 на Мартас-Винъярде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Празднование 60-летия бывшего президента США Барака Обамы спровоцировало вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией на острове Мартас-Винъярде. Обычно это место пользуется популярностью у голливудских звезд и политиков.

По данным британского издания Daily Mail, на острове после торжества были зафиксированы рекордные показатели по числу инфицированных с апреля текущего года. В публикации говорится, что положительный результат теста на наличие инфекции в организме сдали как минимум 74 человека.

При этом официальные лица полагают, что считать именно празднование дня рождения политика причиной вспышки заболеваемости преждевременно.

Накануне сообщалось, что Обама не пригласил на свой юбилей принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Бывший американский лидер, планировавший собрать на юбилей в своем поместье на острове Мартас-Винъярд почти тысячу гостей, после прозвучавшей в его адрес критики сократил число приглашенных до 475 человек.