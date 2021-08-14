Бывший депутат Рады: Украина исчезнет, если откажется от нейтрального статуса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат украинской Верховной рады Елена Бондаренко считает, что отказ от безъядерного нейтрального статуса является условием прекращения существования Украины. Об этом политик заявила в субботу, 14 августа, в эфире местного телеканала «Наш».

- Наша страна возникла только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса. Когда мы начнем отказываться всерьез от данного статуса, наше государство исчезнет. Это является гарантией нашего существования, - подчеркнула она.

Елена Бондаренко отметила, что в настоящее время украинские власти предпринимают серьезные попытки отказаться от нейтрального статуса государства. Так, бывший депутат Рады напомнила о желании властей сделать страну членом Североатлантического альянса. По мнению политика, вступление Украины в НАТО приведет к тому, что страну «порвут по тем швам, по которым сшивали».

Напомним, в 2014 году украинская Верховная рада изменила два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс государства в Европейский союз и НАТО. Незалежная стала шестой страной, получившей статус партнера НАТО с расширенными возможностями.