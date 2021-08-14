В Роспотребнадзоре сообщили, что дети лучше взрослых переносят постковидный синдром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети справляются с постковидным синдромом значительно лучше и быстрее, чем взрослые пациенты. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

- Дети так же болеют коронавирусной инфекцией, однако юные пациенты намного лучше и быстрее справляются с постковидным синдромом, чем взрослые. В настоящее время наблюдения и исследования проявления данного синдрома продолжаются, - сообщила эксперт в интервью РИА Новости.

Хадижат Омарова объяснила, что пока что среднесрочные и долгосрочные последствия коронавирусной инфекции для здоровья переболевших еще недостаточно изучены.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что, как правило, постковидный синдром у переболевших инфекцией пациентов длится до двух месяцев. При этом у людей старшего возраста длительность симптоматики может увеличиться.