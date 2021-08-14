В России не выявлено случаев смерти из-за прививки «ЭпиВакКороной» Фото: REUTERS

Российские специалисты не зафиксировали ни одного случая смерти из-за вакцинации против коронавирусной инфекции препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом в субботу, 14 августа, сообщили представители разработавшего вакцину центра «Вектор.

- Случаев смерти, связанных с введением вакцины «ЭпиВакКорона», в России не отмечено, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Напомним, разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора вакцина стала вторым препаратом против коронавирусной инфекции, прошедшим регистрацию на территории РФ. В настоящее время данной вакциной разрешено прививать совершеннолетних.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что зафиксированы случаи заражения коронавирусом после прививки «ЭпиВакКороной», однако большая часть из них произошла до формирования полноценного иммунитета, то есть после вакцинации еще не прошли 42 дня.