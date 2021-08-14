Вице-премьер Крыма предложил альтернативу саммиту «Крымская платформа»

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Фото: официальный сайт правительства Крыма

Вместо участия в организованном украинскими властями саммите «Крымская платформа» западным государствам следует налаживать сотрудничество с ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова по всему миру. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Он подчеркнул, что Западу пора прекратить вынашивать планы участия в провокационной авантюре Киева, которую власти Украины назвали «международной платформой по деоккупации Крыма».

- Западным странам надо налаживать контакты и сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», члены которой ведут большую работу по признанию права народа Крыма на самоопределение, которым он воспользовался на референдуме 2014 года, - подчеркнул Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.

Международная ассоциация «Друзья Крыма» была учреждена на форуме в Ялте в 2017 году. Участники приняли воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и государствами мира. Тогда в ассоциацию вошли свыше 30 стран.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной власти Украины».