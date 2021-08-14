Британцы высмеяли фото из дома «шпиона Москвы» в Германии: «Почему нет матрешки и балалайки?». Фото: кадр из видео

Читатели британского издания The Times высмеяли скандал с задержанием сотрудника посольства Британии в ФРГ по обвинению в «шпионаже» в пользу России. Пользователи обратили внимание на снимки из дома подозреваемого, на которых немецкие спецслужбы запечатлели коллекционные военные предметы, книги на русском языке, а также шпионские романы.

- МИ6 недорабатывает! Почему не нашли матрешку, балалайку и парашют? Без них русские шпионы не работают, это всем известно, - пошутил один из читателей.

Некоторые британцы отметили, что у них в квартирах тоже есть вещи ирландской, югославской и российской тематики и в шутку испугались, что ними в скором времени могут «выслать Джеймса Бонда через каминную трубу».

Пользователь подчеркнул, что подобные коллекционные вещи с российской тематикой есть у многих собирателей, поэтому их нельзя использовать в качестве доказательств «шпионажа».

- Гениальные полицейские должно быть думают, что напали на неопровержимые улики, - написал он.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в Потсдаме был задержан сотрудник службы безопасности британского посольства в Германии Дэвид Смит. Его обвинили в «работе на спецслужбу России». По версии немецкой стороны, Смит якобы передавал секретные сведения с осени прошлого года.

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