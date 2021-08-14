Почти 99 тысячам иностранцев запретили въезд в Россию за первое полугодие 2021 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти 99 тысячам иностранных граждан запретили въезд на территорию России за первое полугодие текущего 2021 года. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в пресс-центре российского министерства внутренних дел.

- За полгода по различным основаниям не разрешен въезд на территорию РФ почти 99 тысячам лиц из других стран, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

По закону, иностранцу запрещается въезд в Россию, если это необходимо для обеспечения обороноспособности или безопасности страны, общественного порядка, защиты здоровья местных жителей. Такое решение могут принять в отношении иностранца, если у него имеется неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленного преступления в России или он неоднократно за один год привлекался к административной ответственности за некоторые правонарушения.

Основанием для запрета иностранному гражданину въезжать в Россию также могут стать отсутствие документов для визы, полиса медстрахования, невозможность подтвердить наличие денег для проживания в стране или использование иностранцем подложных документов.

Как писал сайт kp.ru, накануне вице-спикеру Сената Польши Богдану Борусевичу отказали во въезде на территорию России.