В правительстве не поддержали идею устанавливать правила дорожного движения федеральными законами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности в субботу, 14 августа, не поддержала проект закона депутатов Государственной думы от партии ЛДПР, в соответствии с которым правила дорожного движения должны устанавливаться федеральным законом, а не постановлением кабинета министров.

В комиссии отметили, что правилами и основными положениями по допуску транспорта к эксплуатации и обязанностями по обеспечению безопасности дорожного движения в России уже сформирована полноценная нормативная система. Она включает в себя совокупность норм федеральных законов, положений стандартов, а также технических регламентов.

- Изменение данных правил приведет к затруднениям в правоприменительной практике. Установление ПДД федеральным законом с сохранением конструкций норм права и ссылок на нормативные акты меньшей юридической силы не отвечает требованиям юридической техники. Правительство России не поддерживают данную инициативу, - говорится в документе комиссии, которую цитирует агентство ТАСС.

Соответствующий проект закона был внесен депутатам от фракции ЛДПР в нижнюю палату в апреле текущего года. Авторы инициативы убеждены, что изменение статуса ПДД даст возможность исключить непубличный характер внесения в них правок.