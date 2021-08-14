В Крыму назвали «геополитической несуразностью» новый план Киева по «возвращению» полуострова Фото: Гайдуков Алексей

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала «геополитической несуразностью» новый план украинских властей по «возвращению» полуострова, который накануне был озвучен министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В своем выступлении украинский дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политику Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете». Кулеба утверждает, что РФ уже преодолела первые две стадии и сейчас якобы находится на третьей. По мнению главы МИД Незалежной «на четвертой стадии Крым вернется Украине».

Анастасия Гридчина отметила, что ей смешно слышать такие абсурдные заявления от министра иностранных дел Украины, который, видимо, берет пример с главы своего государства Владимира Зеленского.

- Геополитическая несуразность и очередная глупейшая сентенция. Он пытается цитировать слова великих политических деятелей, но даже не понимает их истинного значения. Как показывает опыт, век шута недолговечен. Поэтому каждый новый глава МИД Украины на посту пытается за короткий срок построить свою юмористическую карьеру. Сейчас со всем миром давайте наблюдать за ними и смеяться. А Крым был, есть и будет российским, - подчеркнула Анастасия Гридчина в интервью РИА Новости.

Как писал сайт Kp.ru, ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов предложил Западу вместо участия в организованном Киевом саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.