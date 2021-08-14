В России за сутки от коронавируса умерли 819 человек – максимум с начала пандемии Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России врачи зарегистрировали еще 819 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции. Это максимум смертей от заболевания с начала пандемии в стране. Об этом в субботу, 14 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

В общей сложности с начала эпидемии коронавирусной инфекции от заболевания умерли 169 683 жителя России. Выздоровели за один день еще 19 550 человек, за весь период полностью вылечились после заражения 5 867 890 россиян.

Напомним, за прошедшие сутки в России коронавирусом заболели еще 22 144 человека, с начала пандемии коронавируса в стране выявили более 6,5 миллиона инфицированных.

Как писал сайт kp.ru, накануне представители разработавшего вторую российскую вакцину от коронавируса центра «Вектор» сообщили, что в России не зафиксировано ни одного случая смерти из-за вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона».