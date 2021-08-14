Число погибших из-за наводнений на севере Турции возросло до 40 Фото: REUTERS

По меньшей мере 40 человек стали жертвами сильных наводнений на севере Турции. Об этом в субботу, 14 августа, сообщило местное правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате наводнений за минувшие несколько дней умерли 34 человека в Кастамону, а также шесть жителей Синопа. В настоящее время медики оказывают помощь девяти пострадавшим, госпитализированным с различными травмами.

- Спасатели сейчас продолжают поиски пропавшего без вести человека в Бартыне, - говорится в сообщении управления.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в поисково-спасательных работах принимают участие свыше 4,6 тысячи человек и более тысячи единиц специальной техники. Напомним, что наводнения были вызваны сильными и продолжительными ливнями в ряде северных провинций страны, в Бартыне, Синопе, Кастамону. Стихия нанесла серьезный ущерб зданиям, машинам и инфраструктуре городов.