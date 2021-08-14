Трутнев поручил скоординировать работу по тушению пожаров в Якутии

Юрий Трутнев Фото: Евгения ГУСЕВА

Работу по тушению лесных пожаров в Якутии необходимо сделать более оперативной и скоординированной, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Во время рабочей поездки по региону вице-премьер принял участие в совещании по итогам облета в Тастахском наслеге Намского района. Именно там сейчас наблюдается наиболее опасная ситуация с лесными пожарами.

– Прошу вас подумать о том, как сделать так, чтобы координация работы была более четкой, оперативной, более точным было распределением обязанностей во время больших пожаров, когда они явно выходят за субъектовый уровень, - подчеркнул Юрий Трутнев. - Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится.

В целом, по мнению полпреда президента России, работа по тушению лесных пожаров в республике ведётся слаженно. Юрий Трутнев поручил обратить особое внимание на организацию минерализованных полос, необходимых для того, чтобы остановить огонь.

– Ситуация, когда неорганизованные полосы есть, а огонь прорывается, недопустимы, это риски для местных жителей, - отметил полпред.

Сейчас на территории Намского района пытаются потушить пять крупных лесных пожаров. В работе задействованы более 600 человек. По данным на утро 14 августа в Якутии обнаружено 108 термоточек на землях лесного фонда. В республике действует региональный режим чрезвычайной ситуации, местным жителям с 1 июля запрещается выходить в лес. Из-за бушующих лесных пожаров межрегиональный режим ЧС введён в лесах Якутии и соседней Иркутской области.

Напомним, вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавляет список партии «Единая Россия» по Якутии на предстоящих выборах в Государственную думу. Основная тема рабочей командировки вице-премьера в регион - ситуация с лесными пожарами, которая пока остаётся сложной.