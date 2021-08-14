Талибы* захватили столицы афганских провинций Пактика и Логар Фото: REUTERS

Сегодня под контроль запрещенного в России движения «Талибан»* перешла афганская провинция Логар и ее столица, расположенная в 80 километрах к юго-востоку от Кабула, а также город Шаран – административный центр провинции Пактика на востоке Афганистана. Об этом в субботу, 14 августа, пишет агентство Associated Press.

За сутки талибы* захватили еще несколько крупных городов, в том числе они овладели уездом Сайед Карам в провинции Пактии на пути к административному центру Гардез.

Сегодня вооруженные формирования движения объявили о начале наступательной операции на город Мазари-Шариф - административный центр провинции Балх. Ранее они смогли захватить два центральных города соседних провинций страны: Пули-Хумри в Баглане и Файзабад в Бадахшане, который находится на границе с Таджикистаном.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает диалог со всеми политическими силами в Афганистане. Он подчеркнул, что продвижение талибов* и торможение мирного процесса в Афганистане – это плохо.

* Террористическая организация, запрещенная в России.