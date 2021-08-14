Сенатор Цеков – о возможности снятия санкций: Россия надеется, что Европа осознает вину Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета российского Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова бывшего украинского депутата Евгения Мураева, который предположил, что Европа может снять часть санкций с российской стороны из-за невыполнения Киевом минских соглашений. В субботу, 14 августа, в интервью RT сенатор отметил: Россия надеется, что Европа осознает вину Украины по данному вопросу.

- Выполнением минских договоренностей прежде всего зависит от Киева. Экс-депутат Украины верно оценил ситуацию в отношения России, Украины и Европейского союза. Будем надеяться, что в Европе придёт понимание того, что главная вина за невыполнение этих договоренностей лежит на Киеве, - подчеркнул Сергей Цеков.

Сенатор добавил, что Евросоюзу необходимо перестать использовать эту тему для оправдания антироссийских санкций.

Как писал сайт kp.ru, ранее сенатор Сергей Цеков указал на бесполезность продления санкций ЕС за воссоединение России и Крыма.