В Грузии удар молнии убил более полутысячи овец

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На юге Грузии во время сильной грозы удар молнии убил более полутысячи овец, которые паслись на пастбище в Ниноцминдском районе на горе Абул. Об этом в субботу, 14 августа, пишет издание «Sputnik Грузия».

- Ночью была сильная гроза. На утром в экстренные службы поступил звонок от фермера, который сообщил о гибели 550 овец на пастбище из-за удара молнии. Прибывшие на место полиция и эксперты забрали одну овцу на экспертизу, - рассказал заместитель мэра Ниноцминда Александр Микеладзе.

Отмечается, что тела остальных животных придется сжечь на месте, поскольку спустить с горы такое количество туш не получится, а транспорт не сможет подняться на такую высоту. Чиновник отметил, что это первый подобный случай на территории Грузии, а также сообщил, что мэрия окажется поддержу пострадавшим из-за массовой гибели животных фермерами.

Примерно 150 погибших овец принадлежали жителю из села Тамбовка, остальные были собственностью фермера из соседнего муниципалитета. Пастбище, где произошел инцидент, находится в нескольких километрах от села.

В Грузии цена одной овцы составляет около 110 долларов, то есть ущерб от гибели полутысячи животных составил по меньшей мере 60,5 тысячи долларов – около 4,4 миллиона рублей.