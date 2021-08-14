Потасовка между националистами и полицией началась у офиса Зеленского в Киеве Фото: REUTERS

Около офиса украинского президента Владимира Зеленского в Киеве началась потасовка между националистами и сотрудниками правоохранительных органов. Митингующие пытаются прорваться к офису главы государства. Об этом в субботу, 14 августа, пишет издание РИА Новости.

Сообщается, что полицейские и националисты, которые прорываются к офису президента Украины, распыляют газ, а также применяют дымовые шашки, взрывпакеты. Националисты, принимающие участие в демонстрации, также зажгли шины и бросают брусчатку в полицейских.

Офис Зеленского в настоящее время охраняет множество сотрудников правоохранительных органов, на центральных улицах украинской столицы дежурят полицейские, нацгвардия и кинологи с собаками. Потасовка началась после того, как участники акции попытались прорваться к зданию.

Как писал сайт kp.ru, весной текущего года в Киеве прошел крупный протест сторонников националиста Сергея Стерненко, которого приговорили к лишению свободы за похищение человека. Участники митинга требовали его освобождения, зажигали фаеры и обливали здание офиса президента Украины Владимира Зеленского красной краской.