Пожар произошел на складе на западе Москвы. Фото: кадр из видео

Крупный пожар произошел в складском помещении на западе российской столице. Возгорание началось в здании номер 18 по улице Барвихинская. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили сайту kp.ru очевидцы происшествия.

Сообщается, что горящий склад принадлежит ГБУ «Жилищник». В настоящее время сотрудники пожарной службы, прибывшие на место ЧП, пытаются с помощью специнструмента попасть внутрь помещения. По предварительной информации, на складе находятся газовые баллоны. Причины возгорания и детали случившегося пока что не известны, информации о пострадавших нет.

Как писал сайт kp.ru, минувшей ночью в Москве произошел пожар в межэтажных перекрытиях в доме на Садовой-Спасской улице: загорелся доходный дом Ф. И. Афремова 1906 года постройки. Площадь возгорания составила примерно сто квадратных метров, всех жильцов одного из подъездов дома эвакуировали.