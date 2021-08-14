Специалисты Минздрава готовы вылететь в Якутию для оказания помощи пострадавшим от пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Бригада специалистов Министерства здравоохранения России готова вылететь в Якутию, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате пожара, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, бригада Минздрава вылетит в республику в понедельник, если взлетно-посадочная полоса и аэропорт будут открыты. Она отметила, что Фонд социального страхования и некоторые санатории ведомства располагают свободными местами.

Как заявила Голикова, предельно допустимая концентрация отдельных вредных веществ в воздухе в Якутии превышает норму. Превышение зафиксировано в 79 пробах, взятых за последние сутки, сообщила зампред правительства.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил о беспрецедентном масштабе природных бедствий в регионах России. Он отметил, что в настоящее время угрозы жилым и социально значимым объектам из-за природных пожаров в Якутии нет.

Накануне президент сообщил, что сложная ситуация с природными пожарами и паводками в России и мире в значительной степени связана с изменениями климата на планете.

Ранее в Якутии из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.