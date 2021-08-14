В России вырос спрос на таблетки для снижения веса

В первом полугодии 2021 года продажи таблеток для красивой фигуры в аптеках увеличились на 17% Фото: Shutterstock

Россияне стали активнее покупать препараты для борьбы с лишним весом. В первом полугодии 2021 года продажи таблеток для красивой фигуры в аптеках увеличились на 17%. С января по июнь на лекарства для снижения веса потратили 2,8 млрд. руб., что объясняется, в том числе и ростом цен на них. Средняя стоимость препаратов для снижения веса за год выросла на 8,33%, до 2,6 тыс. руб. за упаковку, публикует данные DSM Group «Коммерсант».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объяснил, что продажи средств для снижения веса традиционно растут к лету в связи с началом сезона отпусков. Однако в этом году данные сравнивались с показателями 2020-го, когда все кругом было закрыто и россияне находились на самоизоляции.

Самые популярные таблетки для похудения содержат сибутрамин - лекарственное средство, которое усиливает чувство насыщения.