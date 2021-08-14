Захарова назвала манипуляцией слова журналистки BBC о пожизненном запрете возвращаться в Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заявления журналистки BBC Сары Рейнсфорд о том, что власти РФ навсегда запретили ей возвращаться в Россию являются манипуляцией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с отзывом у британки журналисткой визы.

«Ей такого не говорили. Журналист, даже британский, проживший в русскоязычной среде, по своим же оценкам, треть жизни, должна понимать разницу между «никогда не вернуться» и «бессрочно отозвать журналистскую визу и аккредитацию». Но мы привыкли к подобным манипуляциям информацией», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как отметила представитель МИД РФ, Рейнсфорд получит визу сразу же, как аналогичный шаг в отношении российского корреспондента сделают британские власти. Таким образом, между Москвой и Лондоном будет разблокирован «визовый тупик» для журналистов, сказала она.

Отвечая на слова британской стороны, пытавшейся объяснить ситуацию вокруг Рейнсфорд притеснением свободы слова в СМИ в России, Захарова заявила, что подобные заявления ложны.

«Российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет», – подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее официальный представитель Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство России подробно объяснило представителям BBC ситуацию с непродлением российской визы корреспонденту данного издания, работающему в Москве. Как писал Bloomberg, британский корреспондент должна будет покинуть территорию России до 31 августа, когда истекает срок её визы.