Шведские журналисты поблагодарили Горбачева за развал СССР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Решения первого президента Советского Союза Михаила Горбачева сильнее всего повлияли на распад государства, что достойно благодарности, заявили шведские журналисты.

В публикации газеты Svenska Dagbladet отмечается, что реформы, проведенные бывшим руководителем СССР, подорвали экономику и оборонную способность страны. На коротком отрезке истории действия Горбачева оказались провальными, однако в итоге явились «благословением для мира», говорится в статье.

По мнению авторов публикации, экс-президент СССР заслуженно получил Нобелевскую премию в 1990 году. Также они подчеркнули, что на распад страны повлияла гонка вооружений, затеянная бывшим президентом США Рональдом Рейганом. Как отмечают журналисты, она сильно ослабила экономики стран социалистического блока.

В марте 2021 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса об отношении россиян к Горбачеву. Социолог Михаил Чернышев рассказал сайту kp.ru, что число тех, кто ставит ему в заслугу развал СССР, не снижается.