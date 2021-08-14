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Политика14 августа 2021 19:52

Глава МИД Турции выразил соболезнования на русском языке в связи с крушением самолета Бе-200

Катастрофа произошла во время тушения пожара в турецком Кахраманмараше
Абдулла ШАКИРОВ
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Глава МИД Турции выразил соболезнования на русском языке в связи с крушением самолета Бе-200

Глава МИД Турции выразил соболезнования на русском языке в связи с крушением самолета Бе-200

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования народам России и Турции в связи с крушением самолета-амфибии Бе-200 в турецком Кахраманмараше, в котором погибли пять российских военнослужащих.

«Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам. Их героические жертвы не будут забыты!» – написал дипломат на русском языке в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 14 августа, российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение во время тушения пожаров в Турции. На борту находились восемь человек – пять российских военнослужащих и три турецких гражданина. Все они погибли.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ представить погибших в катастрофе россиян к государственным наградам. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.