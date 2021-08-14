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Происшествия14 августа 2021 21:26

Сбежавший из истринского ИВС убийца «мясного короля» может скрываться под чужими именами

За помощь в поимке преступника МВД обещает награду в миллион рублей
Абдулла ШАКИРОВ
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Сбежавший из истринского ИВС убийца «мясного короля» может скрываться под чужими именами

Сбежавший из истринского ИВС убийца «мясного короля» может скрываться под чужими именами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство внутренних дел показало карточку розыска Александра Мавриди, который сбежал из изолятора временного содержания в Истре.

Как сообщается на сайте ведомства, преступник может скрываться под чужими именами: Авилов Александр Николаевич и Прудников Александр Анатольевич. Мавриди разыскивается на территории Московской области, за помощь в его поимке МВД обещает награду в миллион рублей.

Напомним, ночью 6 августа 2021 из изолятора временного содержания в Истре сбежали пятеро заключенных. Побег был совершен в 4:00 по московскому времени.

Одним из сбежавших из изолятора временного содержания в Истре оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» – владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере, после чего вскрыли замок и сбежали через заднюю дверь. Сотрудники ИВС не пострадали, оружия у сбежавших при себе не было.

МВД опубликовало карточку розыска Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова Фото: сайт МВД РФ

МВД опубликовало карточку розыска Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова Фото: сайт МВД РФ