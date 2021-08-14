Талибы* взяли под контроль около 90% территории Афганистана Фото: REUTERS

Боевики террористического движения «Талибан»* захватили уже почти 90% территории Афганистана, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

По информации телеканала, талибам* осталось взять под контроль только столицу республики Кабул и одноименную провинцию. Тем временем официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил в Twitter, что захватили Мазари-Шариф, являющегося административным центром провинции Балх и крупнейшим городом на северо-западе страны.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки террористы взяли под контроль провинцию Логар и ее столица, расположенная в 80 километрах к юго-востоку от Кабула, город Шаран – административный центр провинции Пактика на востоке республики, а также уезд Сайед Карам на пути к административному центру Гардез.

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает диалог со всеми политическими силами в Афганистане. Он подчеркнул, что продвижение талибов* и торможение мирного процесса в Афганистане – это плохо.

*Запрещенная в России террористическая организация