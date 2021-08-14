Националисты в Киеве избили украинского журналиста Фото: REUTERS

Активисты «Нацкорпуса» избили украинского корреспондента издания «Буквы» Александра Кужельного. Журналист подвергся нападению у офиса президента Украины Владимира Зеленского после акции протеста националистов в субботу, 14 августа.

Кужельный был избит за то, что снимал митинг на видекамеру. Протестующие схватили корреспондента и потребовали удалить материалы. В ответ Кужельный показал удостоверение журналиста. Националисты приняли его за антифашиста и начали избивать, передает «Страна.ua».

От Кужельного отстали только тогда, когда на место инциденты прибежали другие журналисты. Позже ему вызвали скорую, свое состояние он оценивает как удовлетворительное. Нападение на корреспондента уже осудил лидер «Нацкорпуса» Андрей Белецкий, отмечается в сообщении. Журналист написал заявление в правоохранительные органы, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Как писал сайт kp.ru, в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины пострадали семь полицейских и один военный. Протестующие требуют от украинских властей освободить некоторых членов «Национального корпуса», которых арестовали по подозрению в вымогательстве у медучреждений и бизнесменов сферы ритуальных услуг. Кроме того, националисты призывают «остановить репрессии против патриотов и не сдавать украинские интересы».

После нападений националистов на силовиков возбудили уголовное дело.