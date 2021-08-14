Число погибших при землетрясении в Гаити достигло 227 человек Фото: REUTERS

Количество погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 227 человек, сообщило Управление гражданской защиты страны.

Несколько сотен раненных и пропавших без вести зарегистрированы в провинции Юг. Многие граждане оказались под завалами разрушенных зданий, некоторых из них удалось вытащить. Раненные продолжают поступать в больницы, говорится в Twitter ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 14 августа, в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр находился в 8 километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, очаг залегал на глубине 10 километров. Наибольшие потери понесли департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых были разрушены медицинские учреждения. Власти республики сообщили, что при землетрясении погиб бывший сенатор Гаити Габриэль Фортюне.

Премьер-министр страны Ариэль Анри объявил на месяц режим чрезвычайного положения.