Финансист объяснила россиянам, как проверить стаж работы и начисления пенсии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила россиянам о том, как и где они могут проверить правильность данных о своём страховом стаже, зарплате и размере страховых взносов.

По словам эксперта, сделать это можно либо на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) в личном кабинете, либо на портале Госуслуг. Что касается первого варианта, то здесь гражданам придется обратиться в отделение фонда или МФЦ по месту жительства.

Специалист рассказала, что уже с будущего года россияне смогут получать сведения о состоянии их пенсионного счета на портале Госуслуг. При этом при в случае выявления какой-либо ошибки, у граждан будет возможность приложить необходимые документы и подать онлайн-заявление, чтобы на портале внесли исправления. Об этом Финогенова рассказала агентству "Прайм".