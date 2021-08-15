Хакеры атакуют россиян через игры на смартфонах Фото: Shutterstock

В текущем году российский рынок мобильных игр попал в пятерку лидеров по объему загрузок. Согласно статистике, за первое полугодие было зарегистрировано свыше 1,5 миллиарда загрузок. На этом фоне хакеры начали активнее атаковать россиян, играющих на смартфонах.

Как передает «Известия», в онлайн-играх с призами мошенники могут взломать код для получения награды вместо честных участников, однако есть ситуации и опаснее, когда в играх с регистрацией могут быть украдены личные данные игроков. Кроме того, злоумышленники иногда взламывают игры ради спортивного интереса.

«Нам приходилось видеть различные схемы: от простой переписки в чате с вредоносными ссылками до мошеннических сайтов, на которых игрокам предлагают улучшить статистику, загрузить различные ускорители или хаки, содержащие кейлоггеры или шпионское ПО», - рассказал руководитель группы аналитиков вредоносных программ в Avast Ян Ширмер.

Специалисты отмечают, что отличить игру, в которой есть шанс встретить нечестного игрока, достаточно просто. По их словам, нужно только узнать, используется ли в приложении какой-либо античит, то есть ПО для отслеживания и предотвращения использования средств для нечестной игры, а также уточнить, насколько часто он обновляется.