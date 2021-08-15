МИД Узбекистана заявил о нормализации ситуации на границе с Афганистаном Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Узбекистана заявило об улучшении ситуации на приграничном мосту «Термез-Хайратон», у которого ранее собрались беженцы из Афганистана.

«В частности, основная часть граждан ..., скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном Telegram-канале.

Как передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя и пресс-секретаря МИД Узбекистана Юсупа Кабулжанова, посольство республики в Кабуле и его консульство в Мазари-Шарифе работают в штатном режиме, дипломатических сотрудников не эвакуируют.

Отмечается, что власти Узбекистана ведут переговоры с официальным Кабулом и движением «Талибан»* по поводу беженцев из Афганистана.

Напомним, днем ранее, 14 августа, иранская телерадиокомпания IRIB сообщила, что «Талибан»* захватили уже почти 90 процентов территории Афганистана. По данным телеканала, талибам* осталось взять под контроль только столицу республики Кабул и одноименную провинцию.

*Запрещенная в РФ террористическая организация