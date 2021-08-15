Восемь человек погибли в ДТП под Будапештом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 15 августа, на шоссе в 70 км к юго-западу от Будапешта произошла с участием автобуса. В результате происшествия погибли по меньшей мере восемь человек, 48 пострадали. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте полиции Венгрии.

Уточняется, что авария произошла в 04:55 по местному времени (05:55 мск). Как сообщили правоохранительные органы, на данный момент пострадавших доставляют в больницу. «Полиция начала расследование на месте происшествия», - говорится в заявлении правоохранителей.

Движение на участке шоссе, где произошла авария, приостановлено. Все транспортные средства направлены в объезд.

Напомним, в минувшую субботу, 14 августа, более 50 человек пострадали при аварии с автобусом в США, который двигался в сторону Ниагарского водопада. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения. Среди пассажиров транспортного средства были дети.