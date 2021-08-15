В России 15 августа 2021 выявлено 21 624 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 21 624 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в воскресенье, 15 августа 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 1 954. На втором месте по количеству заболевших находится Санкт-Петербург с показателем 1 668. Тройку замыкает Московская область, где 1 359 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 8,1 процент заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 816 летальных исходов, а полностью выздоровели 16 426 человека.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 15 августа 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 6 600 836. Жертвами инфекции стали 170 499 человек, выздоровели 5 884 316 пациента.