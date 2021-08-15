Умер Усмонхон Алимов, главный муфтий Узбекистана

Усмонхон Алимов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны Усмонхон Алимов скончался на 72-м году жизни во время лечения в Москве от легочного и сосудистого заболеваний. О его смерти сообщили в воскресенье, 15 августа, в пресс-службе УМУ.

«Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале управления.

В конце июля в социальных сетях появились сообщения о критическом состоянии здоровья главного муфтия Узбекистана. Однако УМУ заявила о стабильном состояние Алимова, и сообщило, что его лечение проводят квалифицированные специалисты. Тогда же управление проинформировало о том, что председатель проходит лечение в одной из клиник Москвы от легочного и сосудистого заболеваний.

Усмонхон Алимов возглавлял Управления мусульман Узбекистана с 2006 года.