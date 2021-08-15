Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газового танкера в Ливане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин направил главе Ливана Мишелю Ауну телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате взрыва резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере республики. Об этом сообщается на сайте Кремля в воскресенье, 15 августа.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар», - говорится в телеграмме российского лидера, который также передал слова поддержки семьям погибших.

Как писал сайт kp.ru, руководитель Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане сообщил, что общее число погибших в результате взрыва резервуара для хранения топлива увеличилось до 22 человек. Еще 79 граждан пострадали. На месте случившегося продолжаются работать спасатели и медики, которые оказывают помощь пострадавших и разбирают завалы от мощного взрыва танкера.