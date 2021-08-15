Число погибших при взрыве топливного резервуара в Ливане увеличилось до 28 человек Фото: REUTERS

Общее число погибших в результате взрыва резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана увеличилось до 28 человек.

Такие данные приводит издание Agence France-Presse со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.

Напомним, ранее руководитель Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане сообщил, что общее число погибших в результате взрыва резервуара для хранения топлива увеличилось до 22 человек. Еще 79 граждан пострадали.

Президент Ливана Мишель Аун призвал мобилизовать все усилия на оказание помощи пострадавшим в результате этого взрыва, а также потребовал от правоохранительных органов «провести тщательное расследование происшествия».

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, президент России Владимир Путин направил главе Ливана телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате взрыва резервуара для хранения топлива.