В ЕК заявили о необходимости пересмотра правил миграции из-за ситуации в Афганистане и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация в Афганистане, а также действия властей Белоруссии в сфере пограничного контроля требуют от Европейского союза срочного пересмотра общих правил миграции и предоставления убежища. Такое заявление сделали в Еврокомиссии.

«Ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали, что время, когда мы можем ждать полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе, уже истекло», — написал в своем Twitter заместитель председателя Европейской комиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Как писал сайт kp.ru, по последним данным «Талибан»* занял большую часть Афганистана. В воскресенье, 15 августа, делегация движения прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры. Как сообщают СМИ, сегодня президент республики сложит с себя полномочия.

Ранее Латвия объявила о решении ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за большого наплыва нелегальных мигрантов в страну. В минувший четверг, 13 августа, в соседней прибалтийской республике – Литве президент Гитанас Науседа подписал декрет, расширяющий полномочия военных, привлеченных к охране белорусской границы и высылке мигрантов.

*Запрещенная в РФ террористическая организация