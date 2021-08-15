Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении на Гаити Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри в связи с трагическими последствиями мощного землетрясения в республики, которое произошло в минувшую субботу, 14 августа. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в вашей стране, - многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», - говорится в телеграмме российского лидера, который также выразил надежду на выздоровление пострадавших.

Напомним, землетрясение на Гаити произошло в минувшую субботу, 14 августа. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 балла. Эпицентр находился в восьми километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров.

Изначально сообщалось о четырех погибших, двое из которых дети, однако позже число жертв начало заметно расти. Как писал сайт kp.ru, общее число погибших в результате землетрясения увеличилось до 304 человек. Власти республики принял решение, что на Гаити целый месяц будет действовать режим чрезвычайного положения.