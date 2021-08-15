Эксперт о наступлении талибов * на Кабул: "Обещают многое, но цель - захватить страну" Фото: REUTERS

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипакадемии МИД РФ Вадим Козюлин полагает, что у нынешних властей Афганистана нет будущего.

По его словам, в республике никто не хочет бороться за правительство, «признанное коррумпированным, марионеточным».

«Талибан* - довольно разношерстное движение. Обещают многое, но цель - захватить страну. Им нет смысла делиться властью с разложившимся противником», - сказал эксперт kp.ru.

Козюлин отметил, что на сегодняшний день неясно, сохранится ли единство у талибов* после захвата власти и какая группировка возобладает. При этом, как он подчеркнул, урегулирование является заботой стран региона и России.

«Талибам надо как-то управлять государством, им нужны внешние партнеры и инвесторы. Прежде всего возникнут трудности с продовольствием. Москве придется решать и другие проблемы, в частности, - помогать держать под контролем границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном», - пояснил он.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, талибы* объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения также сообщили, что иностранцы должны покинуть столицу или зарегистрироваться у представителей «Талибан»*.

Незадолго до этого, стало известно, что делегация движения прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры. Министр внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что штурма столицы республики не будет, отметив, что смена власти пройдёт мирно.

*Запрещенная в РФ террористическая организация