Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Афганистане

Энергетический класс подземных толчков составил 11,2 Фото: REUTERS

В воскресенье, 15 августа, сильное землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Афганистане. Об этом сообщили центр сбора и обработки сейсмической информации института геофизических исследований Казахстана.

По данным сейсмологов, энергетический класс подземных толчков составил 11,2. Эпицентр землетрясения находился на глубине 180 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, днем ранее, в субботу, 14 августа, землетрясение произошло на Гаити. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 балла. Эпицентр находился в восьми километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

Изначально сообщалось о четырех погибших, двое из которых дети, однако позже число жертв начало заметно расти. Как писал сайт kp.ru, позже сообщили, что общее число погибших в результате землетрясения увеличилось до 304 человек. Власти республики принял решение, что на Гаити целый месяц будет действовать режим чрезвычайного положения.