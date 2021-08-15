Глава «Победы» заявил, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери из-за пандемии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Государство не должно компенсировать авиакомпаниям финансовые потери, вызванные падением числа перелетов или запретов на полеты в некоторые страны. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

По мнению главы лоукостера «Аэрофлота», убытки перевозчиков являются их «коммерческими рисками – такова жизнь». «Вообще не должно никому ничего компенсировать», – передает слова Калмыкова ТАСС.

В 2020 году российское правительство направило авиакомпаниям субсидии в размере 23 миллиардов рублей на компенсацию недополученных доходов на фоне пандемии коронавируса. Это была безвозмездная помощь компаниям отрасли, чтобы дать возможность предприятиям пережить непростое время и избежать массового сокращения сотрудников и снижения качества обслуживания, отметил тогда президент России Владимир Путин.