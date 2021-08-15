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Экономика15 августа 2021 15:37

Глава «Победы» заявил, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери из-за пандемии

Убытки перевозчиков являются - это их коммерческие риски, подчеркнул гендиректор компании
Абдулла ШАКИРОВ
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Глава «Победы» заявил, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери из-за пандемии

Глава «Победы» заявил, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери из-за пандемии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Государство не должно компенсировать авиакомпаниям финансовые потери, вызванные падением числа перелетов или запретов на полеты в некоторые страны. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

По мнению главы лоукостера «Аэрофлота», убытки перевозчиков являются их «коммерческими рисками – такова жизнь». «Вообще не должно никому ничего компенсировать», – передает слова Калмыкова ТАСС.

В 2020 году российское правительство направило авиакомпаниям субсидии в размере 23 миллиардов рублей на компенсацию недополученных доходов на фоне пандемии коронавируса. Это была безвозмездная помощь компаниям отрасли, чтобы дать возможность предприятиям пережить непростое время и избежать массового сокращения сотрудников и снижения качества обслуживания, отметил тогда президент России Владимир Путин.